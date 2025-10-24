Witte's Welt: Damit wir uns richtig verstehen24.10.2025 Kolumne
Brösmeli kommt von der Schule heim. Ich freue mich sehr!
Ich so: «Und, wie war’s in der Schule?»
Brösmeli: «Hm?»
Ich wiederhole: «Wie es in der Schule war, wollte ich wissen.»
Brösmeli:
Denn halt. Also damals, im Kindergarten. Ach komm, egal.
«Ich hab’ uns eine Steinpilzsuppe gemacht.»
Brösmeli: «Hm?»
«Ich hab’ uns eine Steinpilzsuppe gemacht!!»
Brösmeli: «Oh.»
Ja genau: Oh. Und durchs Fenster hindurch sehe ich Krümel nach Hause rennen.
Brösmeli: «Du, Papi. Was gibt’s zu essen?»
Es klingelt. Ich öffne die Tür, freue mich sehr! Krümel jetzt ganz aufgeregt: «Papi, also wenn ich zwölf bin, bekomme ich dann auch diese coolen Bluetooth-Kopfhörer wie meine Schwester?»
Ich so: «Hm?»
Krümel: «Ob ich mit zwölf …»
Ja, ich hab’s ja schon verstanden. Nur hab’ ich echt keine Ahnung, was ich dazu sagen soll.
