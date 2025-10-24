Ich wiederhole: «Wie es in der ...

Ich so: «Und, wie war’s in der Schule?»

Brösmeli kommt von der Schule heim. Ich freue mich sehr!

Ronny Wittenwiler

Brösmeli: «Hm?»

Ich wiederhole: «Wie es in der Schule war, wollte ich wissen.»

Brösmeli:

Denn halt. Also damals, im Kindergarten. Ach komm, egal.

«Ich hab’ uns eine Steinpilzsuppe gemacht.»

Brösmeli: «Hm?»

«Ich hab’ uns eine Steinpilzsuppe gemacht!!»

Brösmeli: «Oh.»

Ja genau: Oh. Und durchs Fenster hindurch sehe ich Krümel nach Hause rennen.

Brösmeli: «Du, Papi. Was gibt’s zu essen?»

Es klingelt. Ich öffne die Tür, freue mich sehr! Krümel jetzt ganz aufgeregt: «Papi, also wenn ich zwölf bin, bekomme ich dann auch diese coolen Bluetooth-Kopfhörer wie meine Schwester?»

Ich so: «Hm?»

Krümel: «Ob ich mit zwölf …»

Ja, ich hab’s ja schon verstanden. Nur hab’ ich echt keine Ahnung, was ich dazu sagen soll.

