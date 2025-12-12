Es ist ja kompletter Schwachsinn, welch immensen Gefahren wir im Computer-Zeitalter fangs ausgesetzt sind. Besonders schlimm sind die digitalen Angriffe und Erpresserschreiben via E-Mail. Ich war schockiert, als es nun auch mich traf, und ich traute meinen Augen nicht: ...

Ronny Wittenwiler

Es ist ja kompletter Schwachsinn, welch immensen Gefahren wir im Computer-Zeitalter fangs ausgesetzt sind. Besonders schlimm sind die digitalen Angriffe und Erpresserschreiben via E-Mail. Ich war schockiert, als es nun auch mich traf, und ich traute meinen Augen nicht: «Wenn Sie nicht wollen, dass das anstössige Bildmaterial online veröffentlicht wird, dann überweisen Sie noch in den nächsten 24 Stunden 5000 Euro: Wir haben Sie heimlich mit Ihrer Nachbarin in der Waschküche gefilmt!»

Zu meiner Verteidigung möchte ich klarstellen: Bis zu dieser E-Mail wusste ich ja nicht einmal, dass wir überhaupt eine Waschküche haben.

Maus war fürchterlich entsetzt: «Und was glaubst du denn, wer seit fünfzehn Jahren unsere Wäsche macht?»

«Die Spitex?»

Aufgrund eines analogen Angriffs aus dem privaten Umfeld wird diese Kolumne vorübergehend unterbrochen. Bitte haben Sie einen Moment Geduld …