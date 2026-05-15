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Witte's Welt: Besuch von der Spitex

  15.05.2026 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Bereits am Dienstag kam die Spitex vorbei für eine erste Bestandesaufnahme.

Die Dame setzt sich hin, zückt einen Fragebogen und zeigt sich gleich sehr mitfühlend. «Sind die Schmerzen ...

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