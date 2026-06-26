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Witte's Welt: Über die Flügel

  26.06.2026 Kolumne

Über die Flügel

Ronny Wittenwiler

Donnerstagmorgen, Redaktionssitzung in Rheinfelden. Die Anspannung ist riesengross, als unser Teamchef Murat Herzog um Punkt 8 Uhr die Taktiktafel hervornimmt und die heutige Aufstellung bekannt gibt.

Vorgesehen ...

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