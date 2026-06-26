Donnerstagmorgen, Redaktionssitzung in Rheinfelden. Die Anspannung ist riesengross, als unser Teamchef Murat Herzog um Punkt 8 Uhr die Taktiktafel hervornimmt und die heutige Aufstellung bekannt gibt.

Über die Flügel

Ronny Wittenwiler

Donnerstagmorgen, Redaktionssitzung in Rheinfelden. Die Anspannung ist riesengross, als unser Teamchef Murat Herzog um Punkt 8 Uhr die Taktiktafel hervornimmt und die heutige Aufstellung bekannt gibt.

Vorgesehen ist eine Viererkette:

Der stellvertretende Chefredaktor mit dem krummen Bleistift ist die hängende Spitze, dahinter nimmt eine Doppelsechs aus dem oberen Fricktal ein bisschen Impressum aus den Druckphasen und ich komme wie einst Günter Netzer ganz unerwartet aus der Tiefe des Raumes: «Sorry für die Verspätung.»

Irgendwie suche ich noch meinen Platz in diesem Teamgefüge, weiss nicht, wo sitzen, schon meldet sich die Grafikabteilung aus dem Keller: «Der Typ mit dem Nussgipfel in der Hand steht zwei Meter im Abseits, so wird das nix!»

Elf Freunde müsst ihr sein, ja klar. Ich provoziere reflexartig eine Rudelbildung, das gelingt mir hervorragend, bin aber der Einzige, der mitmacht. Immerhin, der Chef kennt meine herausragenden Qualitäten: «Wittenwiler, du bist heute unser Mann für die linke Seite.»

Yes. Ich wusste es: «Danke, Murat!»

«Jetzt lass den Quatsch. Ich heisse Walter.»

Alles klar. Genau das mag ich so an Walter Yakin. Er gibt dir immer das Gefühl, etwas ganz, ganz Besonderes zu sein.

Es geht los. Ich beackere wie vom Teamchef vorgegeben die linke Seite. Um 8.23 Uhr, pünktlich zum ersten Hydration Break, ist die Vereinsecke fertig.

witte@nfz.ch