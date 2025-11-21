Immobilien
Witte's Welt: Bald fällt der erste Schnee

  21.11.2025 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Mit Beginn der Vorweihnachtszeit befinde ich mich wieder in einer heiklen Phase: überall lauern Versuchungen. Sogar mit meinem Ernährungsberater habe ich darüber gesprochen, aber der hat ja grad gar keine Ahnung! «Herr Wittenwiler, essen Sie ...

