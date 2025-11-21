Mit Beginn der Vorweihnachtszeit befinde ich mich wieder in einer heiklen Phase: überall lauern Versuchungen. Sogar mit meinem Ernährungsberater habe ich darüber gesprochen, aber der hat ja grad gar keine Ahnung! «Herr Wittenwiler, essen Sie ...

Ronny Wittenwiler

Mit Beginn der Vorweihnachtszeit befinde ich mich wieder in einer heiklen Phase: überall lauern Versuchungen. Sogar mit meinem Ernährungsberater habe ich darüber gesprochen, aber der hat ja grad gar keine Ahnung! «Herr Wittenwiler, essen Sie zwischen den Mahlzeiten einen Apfel, das drosselt Ihren Appetit.» Ein Wahnsinns-Tipp, für zweihundert Stutz.

Zwei Wochen lang also hab’ ich zwischen den Mahlzeiten Äpfel gegessen wie blöd, bis ich am Montag herausfand, dass dieselbe Strategie auch mit einem Cordon bleu funktioniert. Aber egal. Ich vertraue in dieser heiklen Phase weiterhin auf meine mentale Stärke und rede mir ein, dass auch ein Knusper-Müesli seinen Reiz hat – vor allem, wenn es Maus für mich direkt und unverpackt aus dem Bioladen bezieht. Im Wissen um diesen nachhaltigen Beitrag geht’s gleich ein bisschen flotter hinter die Kiemen.

So sitze ich also da, esse brav mein Schüsselchen auf und schaue dem putzigen Rotkehlchen zu, wie es draussen auf dem Fensterbrett wie blöd hin und her hüpft.

Brösmeli: @Mami, die Dose mit dem Vogelfutter ist schon wieder leer.

Dieser Familienchat schlägt mir langsam, aber sicher auf den Magen.

witte@nfz.ch