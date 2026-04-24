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Witte's Welt: Aus dem Tagebuch eines Spitzenkochs

  24.04.2026 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Vier Tage war Maus nicht da.
«Kinder», sage ich und versuche dabei optimistisch zu wirken: «Ihr kennt mich doch: Das bekommen wir locker hin.»

Jetzt Krümel zu Brösmeli: «Wir sind ...

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