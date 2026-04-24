Jetzt Krümel zu Brösmeli: «Wir sind ...

Vier Tage war Maus nicht da. «Kinder», sage ich und versuche dabei optimistisch zu wirken: «Ihr kennt mich doch: Das bekommen wir locker hin.»

Ronny Wittenwiler

Vier Tage war Maus nicht da.

«Kinder», sage ich und versuche dabei optimistisch zu wirken: «Ihr kennt mich doch: Das bekommen wir locker hin.»

Jetzt Krümel zu Brösmeli: «Wir sind geliefert!»

Tag I, immerhin, startet mit einer Erfolgsmeldung zum Frühstück: Krümel gibt dem flüssigen Brotaufstrich zehn von zehn Punkten!

Brösmeli kommt nach vorn: «Hast du meinen Lindt-Goldhasen gesehen?» Vorsichtig lasse ich Schlaufe samt Glöckchen neben dem Kochherd verschwinden. Persönliche Notiz: Dringend Nutella kaufen!

Tag II. Zum Frühstück gibt’s: Nutella! «Nur Nutella, sonst nix?», fragt Brösmeli entsetzt. Typisch Teenager! Da vergisst man einmal Brot zu besorgen, schon wird gemotzt.

Tag III: In meiner Verzweiflung greife ich zum Telefon.

Ja also da könne er mir auch nicht weiterhelfen, sagt der Mann.

«Wir sind die Dargebotene Hand und kein Mahlzeitendienst.» Ob es denn wirklich so schlimm sei?

Wie soll ich sagen: Seit ich selbst koche, haben die Kinder wieder damit begonnen, Tischgebete zu sprechen.

Tag IV: Maus ist zurück. Gott sei Dank. Amen.

witte@nfz.ch