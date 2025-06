Ronny Wittenwiler

Gemäss SRF-Regionaljournal fordert ein Baselbieter Landrat Bussen für Eltern, wenn diese nicht zu Elternabenden an Schulen erscheinen. Dass dieser Schritt notwendig ist, wundert mich jetzt also gar nicht! Klar gibt es Schöneres, als auf einem viel zu kleinen Stuhl im Klassenzimmer den Lehrplan erklärt zu bekommen, während deine Ohren das Kunststück vollbringen, den Knien auf Augenhöhe zu begegnen. Aber hey, Herrgott nochmal: das ist nun mal unsere Pflicht! Diese Gleichgültigkeit zerreisst mir das Herz und schlimmer noch als das Fernbleiben ist die Tatsache, dass Eltern stattdessen einfach jemanden aus ihrem Bekanntenkreis an Elternabende schicken, weil sie selbst keine Zeit haben und nein, meine Damen und Herren: das Baselbiet ist dabei keine Ausnahme! Sie hätten die vielen fremden Gesichter an unserem letzten Elternabend mal sehen sollen. Und so musste ich es einfach loswerden, nach zwei Stunden und all den Infos übers abgelaufene Schuljahr, kommende Klassenprojekte und die Organisation des Kuchenverkaufs fürs Klassenlager: «Haben es unsere Kinder denn nicht verdient, dass sich die Eltern aus eigener Hand informieren, anstatt sich von irgendeiner Grossmutter am Elternabend vertreten zu lassen?»

Jetzt meint die Grossmutter auf dem Stuhl neben mir, sie sei imfall 39 und überhaupt: «Ist Ihre Tochter nicht in der 6b?»

Dann geh’ ich nächste Woche halt nochmals hin.

