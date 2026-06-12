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Witte's Welt: Alter Junge

  12.06.2026 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Krümel hat Geburtstag.

Er so: «Ich bin jetzt gross genug, um allein ins Schwimmbad zu gehen.»

Die Idee gefällt mir! Ich schnalle dem Bub gerade die Fritteuse auf den Rücken, da kommt Einspruch vom ...

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