Die Idee gefällt mir! Ich schnalle dem Bub gerade die Fritteuse auf den Rücken, da kommt Einspruch vom ...

Er so: «Ich bin jetzt gross genug, um allein ins Schwimmbad zu gehen.»

Ronny Wittenwiler

Krümel hat Geburtstag.

Er so: «Ich bin jetzt gross genug, um allein ins Schwimmbad zu gehen.»

Die Idee gefällt mir! Ich schnalle dem Bub gerade die Fritteuse auf den Rücken, da kommt Einspruch vom obersten Gerichtshof: «Bist du wahnsinnig?»

«Das passt schon», versuche ich Maus zu beruhigen: «Er ist jetzt immerhin dreizehn.»

Brösmeli: «Ich bin dreizehn!»

Okay, kleiner Rechenfehler, aber ich mein’ ja nur: «Der Bub ist zwölf.»

Krümel: «Ich bin elf.»

Hei, ist das kompliziert.

Jetzt Krümel zu seiner Mama: «Aber der Armin ist auch immer ohne seine Eltern im Schwimmbad.»

«Siehst du», sage ich. «Und der Patrick imfall auch!»

Maus: «Wer zum Geier sind Armin und Patrick?»

Brösmeli: «Die Badmeister.»

Die Diskussion gestaltet sich schwieriger als erwartet. Ich versuche, meiner Frau die Angst zu nehmen und erinnere daran, dass ich damals bereits mit neun Jahren ganz allein an der Olma war.

«Dein Vater hat dich im Festzelt vergessen.»

Und wennschon. Einen besseren Tempomacher am Säulirennen hat St. Gallen nie mehr gesehen.

Ein Gewitter zieht auf. Wir starten die Fritteuse, es gibt Pommes und die Schwimmbi-Diskussion wird vertagt.

witte@nfz.ch