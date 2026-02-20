Manchmal leide ich unter Prokrastination. Ein Kollege von mir hat dann gemeint, das sei halb so wild, er kenne da einen kompetenten Urologen. So viel zu meinem Freundeskreis. Aber egal.

Ronny Wittenwiler

Unter Prokrastination – umgangssprachlich «Aufschieberitis» – versteht man vielmehr das bewusste, unnötige Vertagen von Aufgaben trotz negativer Konsequenzen. «Prokrastination gilt als Störung der Selbststeuerung, ver ursacht oft durch Angst vor Versagen, Perfektionismus oder Überforderung», habe ich Maus schon ein paar Mal meinen Leidensdruck zu erklären versucht, sie aber hat gemeint, ich solle gefälligst nicht so blöd tun und jetzt endlich mal vorwärts machen.

Jo, denn halt, das cheibe jufle jedes Mal. Und so stand ich an Aschermittwoch geknickt vor dem Haus, als gerade der Fasnachts-Trauerzug an mir vorbeidefilierte, dann nahm ich schweren Herzens Abschied – und entsorgte unseren Weihnachtsbaum im Container.

