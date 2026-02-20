Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Witte's Welt: Abschied an Aschermittwoch

  20.02.2026 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Manchmal leide ich unter Prokrastination. Ein Kollege von mir hat dann gemeint, das sei halb so wild, er kenne da einen kompetenten Urologen. So viel zu meinem Freundeskreis. Aber egal.

Unter Prokrastination – umgangssprachlich «Aufschieberitis» ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote