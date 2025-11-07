Es ist ein Jammer: Als ich 1988 imfall den Basler Stadtlauf gewonnen hatte, gab es in Möhlin weder einen Neujahrsapéro, geschweige denn eine Ehrung. Umso mehr freut es mich, dass längst viele Gemeinden die sportlichen Erfolge ihrer Besten zum Ende des ...

Es ist ein Jammer: Als ich 1988 imfall den Basler Stadtlauf gewonnen hatte, gab es in Möhlin weder einen Neujahrsapéro, geschweige denn eine Ehrung. Umso mehr freut es mich, dass längst viele Gemeinden die sportlichen Erfolge ihrer Besten zum Ende des Jahres zu würdigen wissen. Und seien wir ehrlich: Es geht doch nicht darum, woher du kommst, sondern mit welcher Leidenschaft du es tust. Um das zu veranschaulichen, nachfolgend eine zufällig erstellte Liste über absolute Top-Athleten aus dem gesamten Raum Fricktal: Ivan Rakitic, Champions League-Sieger mit Barcelona, Möhlin; Jérôme Kym, der an den US-Open Geschichte schreibt, Möhlin; Fabienne Hoenke, U23-EM-Silber mit der Staffel, Möhlin; Matthias Kyburz, achtfacher OL-Weltmeister, der mit dem fünften Rang am New York-Marathon den Wahnsinn weiterschreibt, jetzt lueg a: au us Möhlin!

Auf die Gefahr hin, dass das meine letzte Kolumne direkt aus der Redaktion Rheinfelden wird, möchte ich nur noch eines verkünden: lasst uns dieses kindische Wetteifern untereinander endlich beiseiteschieben!

