«Wir wollen neue Gäste ansprechen»

Rheinfelden gehört jetzt auch zur Grand Tour of Switzerland von Schweiz Tourismus. Seit kurzem gibt es einen entsprechenden Foto-Spot auf dem Burgstell. Stéphanie Berthoud, Leiterin des Tourismus Rheinfelden, erklärt, wie es dazu kam.

Rheinfelden gehört jetzt auch zur Grand Tour of Switzerland von Schweiz Tourismus. Seit kurzem gibt es einen entsprechenden Foto-Spot auf dem Burgstell. Stéphanie Berthoud, Leiterin des Tourismus Rheinfelden, erklärt, wie es dazu kam.

Valentin Zumsteg

NFZ: Frau Berthoud, was versprechen Sie sich vom neuen Foto-Spot?

Stéphanie Berthoud: Die Foto-Spots sind eine Art «Besuchs-Empfehlung» von Tourismus Schweiz. Es gibt viele Touristen, die Fotos an den verschiedenen Spots «sammeln» und dies als eine Art Hobby machen. Unser Ziel ist es, mit dem Foto-Spot neue Gäste anzusprechen, die Rheinfelden noch nicht kennen oder noch nicht besucht haben und unsere schöne Stadt entdecken.

Wie haben Sie es erreicht, dass Rheinfelden aufgenommen wurde?

Wir haben an einem Marketing-Meeting von Aargau Tourismus vernommen, dass sich die Kriterien für die Bewerbung für einen Foto-Spot geändert haben. Seit kurzer Zeit können sich Ortschaften bewerben, die nicht mehr als 20 Minuten von der Hauptstrecke der Grand Tour of Switzerland entfernt sind. Der Vorstand von Tourismus Rheinfelden hat beschlossen, eine Bewerbung einzureichen – mit Erfolg!

War es schwierig, den Zuschlag zu erhalten?

Dank einer guten und langjährigen Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus erhielten wir nach kurzer Zeit einen positiven Entscheid und haben uns an das Ausarbeiten des Baugesuchs gemacht. Der optimale Standort wurde zusammen mit der Stadt evaluiert. Da die neue Attraktion auf dem Burgstell installiert werden sollte, war auch eine Genehmigung des Kantons Voraussetzung.

Wie teuer ist das für Rheinfelden?

Die Kosten für den Spot – inklusive Transport und Baugesuch – hat Tourismus Rheinfelden übernommen. Diese betragen knapp 7000 Franken.

Gehört Rheinfelden jetzt offiziell zur Grand Tour of Switzerland?

Ja, wir gehören jetzt zur offiziellen Grand Tour of Switzerland. Die ursprüngliche Route wurde nicht geändert. Diese ist seit zehn Jahren gleichgeblieben, es kommen einfach neue Foto-Spots dazu.