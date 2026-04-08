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«Wir wollen neue Gäste ansprechen»

  08.04.2026 Rheinfelden
«Dank einer guten und langjährigen Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus erhielten wir nach kurzer Zeit einen positiven Entscheid», erklärt Stéphanie Berthoud. Foto: zVg
«Dank einer guten und langjährigen Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus erhielten wir nach kurzer Zeit einen positiven Entscheid», erklärt Stéphanie Berthoud. Foto: zVg

Rheinfelden gehört jetzt auch zur Grand Tour of Switzerland von Schweiz Tourismus. Seit kurzem gibt es einen entsprechenden Foto-Spot auf dem Burgstell. Stéphanie Berthoud, Leiterin des Tourismus Rheinfelden, erklärt, wie es dazu kam.

Valentin Zumsteg

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