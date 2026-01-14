Immobilien
«Wir wollen Charakter des Standorts bewahren»

  14.01.2026 Frick
Im vorderen Bereich des Fricktal-Centers will McDonald’s ein Restaurant in das bestehende Gebäude einbauen. Foto: sh
McDonald’s möchte in Frick so bald als möglich ein Fast-Food-Restaurant eröffnen. Wann das genau sein wird, kann das Unternehmen aktuell nicht sagen. Zurzeit werden die wenigen Einwendungen behandelt. McDonald’s im Fricktalcenter ist einstöckig geplant

