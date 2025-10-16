Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Wir werden noch sehr viel im Boden finden»

  16.10.2025 Kaiseraugst
Die Aargauer Kulturministerin Martina Bircher unterschrieb in Kaiseraugst einen neuen «Römervertrag» für Augusta Raurica, links ihre Amtskollegen beider Basel, Conradin Cramer und Monica Gschwind.
Die Aargauer Kulturministerin Martina Bircher unterschrieb in Kaiseraugst einen neuen «Römervertrag» für Augusta Raurica, links ihre Amtskollegen beider Basel, Conradin Cramer und Monica Gschwind.

Die Regierungsräte des Aargaus und beider Basel unterzeichneten in Kaiseraugst eine aktualisierte Version des «Römervertrags». Seit 1975 regelt dieser die Zuständigkeiten für Forschung und Wissensvermittlung in Augusta Raurica.

Boris Burkhardt

...
X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote