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«Wir verkaufen fast alles»

  12.07.2026 Nordwestschweiz
Ein Teil des Teams des Fundbüros und des Verwertungsdienstes mit Céline Buxcel (links), Berardino Barbati und Salvatore Congiusta. Im Verkaufsgeschäft sind auch viele Fahrräder erhältlich. Foto: Willi Wenger
Ein Teil des Teams des Fundbüros und des Verwertungsdienstes mit Céline Buxcel (links), Berardino Barbati und Salvatore Congiusta. Im Verkaufsgeschäft sind auch viele Fahrräder erhältlich. Foto: Willi Wenger

Fundbüro und Verwertungsdienst – auch der Aargau ist dabei

Das Fundbüro und der Verwertungsdienst der Baselbieter Sicherheitsdirektion in Liestal ist eine gefragte Institution. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Zeughauses kann eine breite Palette an Konsumgütern zu vernünftigen ...

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