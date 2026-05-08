«Wir unterstützen uns, man hilft und hört zu»

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  08.05.2026 Fokus
Das Campingareal grenzt direkt an die Fricker Badi. Foto: Paul Gürtler
Das Campingareal grenzt direkt an die Fricker Badi. Foto: Paul Gürtler

Der Campingplatz in Frick wird 50 – am Wochenende wird gefeiert

Früher am äusseren Rande, heute im Dorfkern verankert – der Campingplatz in Frick feiert Jubiläum und lädt von heute Freitag bis am Sonntag Gross und Klein dazu ein. Zeit für einen ...

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