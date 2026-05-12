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«Wir stellen keine abnehmende Solidarität fest»

  12.05.2026 Fricktal
Vor mehr als vier Jahren sind die ersten ukrainischen Geflüchteten in der Schweiz willkommen geheissen worden. Foto: nfz Archiv
Vor mehr als vier Jahren sind die ersten ukrainischen Geflüchteten in der Schweiz willkommen geheissen worden. Foto: nfz Archiv

Der Regierungsrat ist sich der Belastung bewusst, die durch den Wechsel vom Schutzstatus S auf Aufenthaltsbewilligung B auf die Gemeinden zukommt, heisst es von Seiten Departement Soziales und Gesundheit.

Susanne Hörth

Ab März 2027 wechseln Geflüchtete, die seit ...

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