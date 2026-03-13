«Wir stehen füreinander ein»

Christian Käser blickte an der Jahresversammlung Verkauf-Dienstleistungen (VDL), Kommission des Gewerbevereins Frick-Laufenburg, am Mittwochabend in Effingen auf ein abwechslungsreiches Jahr 2025 zurück. Das laufende Jahr verspricht eine ebenso grosse Vielfalt.

Susanne Hörth

Vor einem Jahr hat Christian Käser von seinem langjährigen Vorgänger Daniel Müller das Präsidium der Geref-Kommission Verkauf-Dienstleistungen (VDL) übernommen. Der neue Kommissionsleiter spricht gegenüber der NFZ von einem Übergangsjahr. «Daniel Müller hat mich in diesem eng begleitet, und auch von den anderen Vorstandsmitgliedern habe ich grosse Unterstützung erhalten.» Die Frage, was er anders mache als sein Amtsvorgänger, beantwortet er mit einem Schmunzeln: «Bei mir gibt es kein Papier mehr.» Abgesehen davon, dass er vermehrt auf digitale Kommunikation setzt, bleibt er dem bisherigen Kurs der Kommission treu. Am Mittwochabend konnte er rund 60 Anwesende an der VDL-Versammlung bei Büchli Weine in Effingen begrüssen.

Sein Rückblick rief nicht nur ein ereignisreiches Jahr 2025 in Erinnerung, sondern widerspiegelte auch das gelebte Miteinander unter den Geref-Mitgliedern. Der Austausch von Informationen, das Netzwerken und das Kennenlernen haben bei allen Aktivitäten einen hohen Stellenwert. Das zeigt sich auch, als Christian Käser von der NFZ gefragt wird, welcher Anlass ihm besonders in Erinnerung geblieben sei: «Der Lehrling-Event im Vogelpark Ambigua. Wir haben dort so viel erfahren.» Dass gut die Hälfte der im Park lebenden Vögel aus behördlichen Beschlagnahmungen stammt, löste vielfaches Bedauern, aber auch Unverständnis bei den Teilnehmenden aus. Umso schöner sei es, dass die Tiere nun im Vogelpark eine artgerechte Haltung und die ihnen zustehende Fürsorge erhalten. Als positiv bleibt dem VDL-Präsidenten ebenfalls, «dass mit natürlichen Materialien tolle Ausstattungen für die Volieren hergestellt werden können».

Der alle zwei Jahre stattfindende Lehrling-Event ermöglicht den Lernenden der Geref-Mitgliedsfirmen, gemeinsam ein paar informative und gemütliche Stunden ausserhalb des Betriebs zu verbringen. Auch hier spielen das Kennenlernen und der Austausch eine grosse Rolle. So war es auch bei «Eifach so» Ende August. Der Anlass fand nach der Corona-Pause erstmals wieder statt und soll künftig wieder ein fester Bestandteil der Jahresagenda sein. Die Teilnehmenden genossen an einem lauschigen Spätsommerabend ein gemütliches Beisammensein bei den Laufenburger Pontonieren.

Was gibt es Schöneres, als die Adventszeit mit einem Weihnachtsmarkt willkommen zu heissen? Die Kommission VDL macht dieses Vergnügen gleich zweimal möglich: mit «Weihnachten in Frick» sowie der grenzüberschreitenden Laufenburger Altstadt-Weihnacht. Tausende Besucherinnen und Besucher genossen die beiden Märkte.

Danke

Der Querschnitt durch die VDL-Veranstaltungen liesse sich noch um einige weitere Beispiele ergänzen. Der Ausblick auf das laufende Jahr knüpft an diese Vielfalt an. Alternierend zum Lehrlingsevent 2025 findet im Herbst 2026 für die Lernenden der Anlass «Duo.Impuls» statt. Interessenten dafür hätten sich bereits gemeldet, so Christian Käser. Die Highlights zum Jahresabschluss werden wiederum die beiden Weihnachtsmärkte sein – als Dankeschön für alle.

Apropos Dank: «Die vielen Events, die jedes Jahr durch die VDL organisiert werden, erfordern Zeit, Engagement und Enthusiasmus. Ohne ein unterstützendes Team wäre das niemals möglich. Ob Mitgliederhock, Fischessen oder Weihnachtsmarkt – all diese Anlässe gelingen nur dank der Bereitschaft und guten Organisation vieler helfender Hände», betonte VDL-Präsident Christian Käser und bedankte sich bei seinem Team, das ihn in allen Belangen unterstützt und begleitet. «Ohne euch könnte das alles hier nicht funktionieren.»