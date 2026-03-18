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«Wir starten die Stromzukunft»

  18.03.2026 Rheinfelden
«Das Stromgesetz ist phänomenal. Jetzt müssen wir es nur umsetzen», erklärt Peter Scholer. Foto: Valentin Zumsteg
«Das Stromgesetz ist phänomenal. Jetzt müssen wir es nur umsetzen», erklärt Peter Scholer. Foto: Valentin Zumsteg

Neuer Verein in Rheinfelden geplant

Seit Anfang Jahr können Besitzer von Photovoltaik-Anlagen ihren selbst produzierten Strom nicht nur für den Eigenbedarf nutzen, sondern ihn über das öffentliche Netz innerhalb eines Quartiers oder einer Gemeinde vermarkten. Um dies ...

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