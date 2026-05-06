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«Wir sind Vorbilder für die Kinder»

  06.05.2026 Frick
Baustellen, wie hier beim Brem-Kreisel in Frick, gehören zu den täglichen Herausforderungen im Strassenverkehr. Foto: Simone Rufli
Baustellen, wie hier beim Brem-Kreisel in Frick, gehören zu den täglichen Herausforderungen im Strassenverkehr. Foto: Simone Rufli

Veloprüfung in Zeiten reger Bautätigkeit

In Frick wird an allen Ecken gebaut und das hat Auswirkungen auf den Strassenverkehr. Die NFZ wollte von Schule, Regionalpolizei und Bauverwaltung wissen, wie sie mit Blick auf die Veloprüfung vom 11. Mai mit der Situation ...

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