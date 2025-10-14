Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Wir sind stolz auf euch»

  14.10.2025 Laufenburg
Stadtrat René Leuenberger (von links), Lukas Zumsteg, Alissa Pflugshaupt, Cyrill Steinacher, Jan Huber und Theo Obrist (mit Foto von Lea Huber). Foto: sh
Stadtrat René Leuenberger (von links), Lukas Zumsteg, Alissa Pflugshaupt, Cyrill Steinacher, Jan Huber und Theo Obrist (mit Foto von Lea Huber). Foto: sh

Laufenburg ehrte seine erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler

Die Stadträte René Leuenberger und André Maier freuten sich, im Rahmen der Laufenburger Herbstmesse gleich mehreren Radsportlern für ihre Erfolge an Schweizer-, Europaund Welt-Meisterschaften gratulieren ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote