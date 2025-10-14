«Wir sind stolz auf euch»

Laufenburg ehrte seine erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler

Die Stadträte René Leuenberger und André Maier freuten sich, im Rahmen der Laufenburger Herbstmesse gleich mehreren Radsportlern für ihre Erfolge an Schweizer-, Europaund Welt-Meisterschaften gratulieren zu können.

Susanne Hörth

«Es ist schön zu sehen, wie motiviert unsere Jugend ist und Ziele vor den Augen hat», betonte Stadtrat René Leuenberger am Samstagabend. Er hatte zuvor gleich mehrere junge Radsportler auf die hela-Bühne bitten und ihnen gemeinsam mit Ratskollege André Maier für ihre ausgezeichneten Leistungen gratulieren können. Den Start in diesem sportlichen Reigen machten vom RV Helvetia Sulz Alissa Pf lugshaupt (Jungradlerin, dritter Rang an der Schweizermeisterschaft U13) und Cyrill Steinacher (dritter Rang an den Steher-Schweizermeisterschaft Elite). Weil er am Sonntag in Italien wieder ein Rennen bestritt, konnte Fabian Weiss an der Ehrung nicht teilnehmen. Der junge Berufsfahrer war Teilnehmer an der Elite-Strassen-Weltmeisterschaft in Kigali/Ruanda. Die Laudatio für die drei Fahrer hielt Lukas Zumsteg.

Auf die Bühne kam Lea Huber nur in Form eines Fotos, getragen von Theo Obrist. Auch sie ist bereits wieder im Einsatz. Sie nimmt aktuell in den USA an einem MTB-Weltcuprennen teil. Sie wurde in Abwesenheit für ihre vier Medaillen an Schweizermeisterschaften U23 sowie ihre Teilnahmen an Europa- und Weltmeisterschaften geehrt. Auf die Bühne kommen konnte hingegen ihr jüngerer Bruder Jan Huber. Er hat erst kürzlich für eine grosse Überraschung in der Radsportwelt gesorgt. In Ruanda bestritt er in der U23 seine erste Weltmeisterschaft und holte gleich die Silbermedaille. Zudem gewann er zwei Schweizermeisterschafts-Medaillen in der Kategorie Männer U23 und war Teilnehmer an der Europameisterschaft.

Weiter durfte René Leuenberger «voller Freude und von ganzem Herzen» die Leistungen von weiteren Sportlern würdigen. Es sind dies Tobias Dünner, der am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ganz knapp einen Kranz verpasst hatte; das Pontonier-Fahrerpaar Samuel Stocker und Silvan Leuenberg mit ihrem 4. Rang an den Jungpontonier-Schweizermeisterschaften; der KUBB-Club Laufenburg für die Teilnahme an der Profi-Europameisterschaft sowie Leichtathlet Lucien Kern. Letzter ist erfolgreich in die Saison gestartet, wurde für die World Relays in China selektioniert und hat sich danach leider verletzt. «Wir sind einfach stolz auf euch», so René Leuenberger.