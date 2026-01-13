Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Wir sind gemeinsam Rheinfelden»

  13.01.2026 Rheinfelden
Claudia Rohrer führte zusammen mit Klaus Eberhardt souverän durch den Abend. Fotos: Valentin Zumsteg
Claudia Rohrer führte zusammen mit Klaus Eberhardt souverän durch den Abend. Fotos: Valentin Zumsteg

Für Claudia Rohrer war der grenzüberschreitende Neujahrsempfang der erste grosse Auftritt als Stadtpräsidentin von Rheinfelden/ Schweiz. Im neuen Jahr soll ein gemeinsames Velo-Verleihsystem eingeführt werden.

Valentin Zumsteg

Die Stimmung schien am ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote