«Wir sind gemeinsam Rheinfelden»

Für Claudia Rohrer war der grenzüberschreitende Neujahrsempfang der erste grosse Auftritt als Stadtpräsidentin von Rheinfelden/ Schweiz. Im neuen Jahr soll ein gemeinsames Velo-Verleihsystem eingeführt werden.

Valentin Zumsteg

Die Stimmung schien am diesjährigen Neujahrsempfang der beiden Rheinfelden doch etwas gedämpfter als in den Vorjahren. Die Schweiz beging am Freitag den nationalen Trauertag, die Bevölkerung gedachte der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Aus diesem Grund feierten auch die beiden Rheinfelden ihren lange im Voraus geplanten Neujahrsempfang, der in diesem Jahr auf deutscher Seite im Bürgersaal durchgeführt wurde, vielleicht etwas zurückhaltender und nachdenklicher als sonst üblich. «Wir stehen auch in schweren Momenten zusammen», sagte der deutsche Oberbürgermeister Klaus Eberhardt eingangs und lud alle Besucherinnen und Besucher ein, mit einer Minute der Stille der Opfer zu gedenken.

«Anstand und Respekt»

Die beiden Rheinfelden konnten zu ihrem Neujahrsempfang viele Gäste begrüssen. Neben Grossräten waren von Schweizer Seite zahlreiche Vertreter von Fricktaler Gemeinden dabei, zum Beispiel aus Möhlin, Laufenburg, Frick, Olsberg und Kaiseraugst. Nationalrat Christoph Riner aus Zeihen besuchte nach seiner Premiere im vergangenen Jahr den feierlichen Anlass erneut: «Ich komme gerne. Es hat im vergangenen Jahr Spass gemacht, man trifft viele Leute», sagte er. Aber auch die beiden Ehrenbürger Franco Mazzi aus der Schweiz und Eberhard Niethammer aus Deutschland gaben sich die Ehre.

Für Claudia Rohrer war es der erste grosse Auftritt als Stadtpräsidentin von Rheinfelden. Sie führte zusammen mit Klaus Eberhardt souverän durch den Abend. Eher ungewöhnlich für eine Schweizerin und eine Sozialdemokratin zitierte sie als Einstieg in den etwas langfädigen Rückblick auf das vergangene Jahr die ehemalige englische Königin Elisabeth II: «Schöne Erinnerungen sind zweite Gelegenheiten zum Glücklichsein». Interessanter war der Ausblick auf das neue Jahr: Da planen die beiden Rheinfelden die Einführung eines grenzüberschreitenden Velo-Verleihsystems. Überdies soll auf Schweizer Seite die Nutzungsplanungsrevision, die sich schon seit Jahren hinzieht, «entscheidend vorankommen», wie Claudia Rohrer ausführte.

Zum Abschluss ihrer Rede zitierte sie nochmals Elisabeth II: «Die Lehren des Friedensprozesses sind deutlich – was auch immer uns das Leben entgegenwirft, unsere persönliche Antwort wird darauf umso stärker sein, wenn wir zusammenarbeiten und die Bürde teilen.» Dazu meinte Claudia Rohrer: «Wir sind gemeinsam Rheinfelden. Unsere beiden Städte können gemeinsam dem europäischen Zusammenleben als Vorbild dienen. Aber nicht nur die Städte, jede und jeder von uns hier kann dem Gegenüber mit Respekt und Anstand begegnen und gemeinsam die Zukunft in unserem Lebensraum gestalten.»

«Mit Zuversicht ins neue Jahr»

Ähnlich hatte sich zuvor Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in seiner Ansprache ausgedrückt. «Viele von uns spüren, dass die Zeiten, die vor uns liegen, ungewiss sind. Veränderungen in der geopolitischen Lage der Welt und gestiegene wirtschaftliche Herausforderungen lassen die Bürgerschaft nicht unberührt.» Geradezu gegensätzlich zur angespannten weltpolitischen Situation verhalte sich das Leben in den beiden Städten und den benachbarten Gemeinden. «Trotz aller finanziellen Risiken, einer zunehmenden Aufgabenfülle und des demografischen Wandels gelingt es uns auf kommunaler Ebene, eine verlässliche Konstante im gesellschaftlichen Zusammenleben zu bilden», so Eberhardt. Zum Schluss meinte er: «Lassen Sie uns mit Zuversicht in das neue Jahr gehen – nicht, weil wir wissen, was kommen wird, sondern weil wir wissen, dass wir es gemeinsam bewältigen können.» Danach stiessen die Gäste von hüben und drüben beim Apéro auf das neue Jahr und die weiterhin gute Zusammenarbeit an.

«Rhyfälde, wo d’Sunne dehei isch»

. Die Stadt Rheinfelden hat sich wieder ein Jahresmotto gegeben. Stadtpräsidentin Claudia Rohrer präsentierte es am Freitag anlässlich des Neujahrsempfangs: «Rhyfälde, wo d’Sunne dehei isch». Initiiert habe das Motto noch ihr Vorgänger, Franco Mazzi. Der Slogan soll zum einen auf die vielen Sonnenstunden in Rheinfelden und der Region hinweisen. «Das Motto steht aber auch im übertragenen Sinn für Aufbruch und Klarheit – wie bei einem Sonnenaufgang», sagte Claudia Rohrer. Mit dem neuen Stadtrat verbinde sich weiterhin der Anspruch und der gemeinsame Wille, Rheinfelden verantwortungsvoll weiterzuentwickeln. (vzu)