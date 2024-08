«Wir schauen aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Welt»

Der eine ist Fotokünstler, der andere «Artivist»: Ab morgen Freitag zeigen Rolf Meyer und Stefan Rüegg ihre Werke unter dem Titel «blickwinkeln» in der Rheinfelder Johanniterkapelle.

Valentin Zumsteg

Von der Decke der Johanniterkapelle hängt eine Kugel, auf der ein Männchen mit goldenem Haar steht, das auf die Erde pinkelt. «Das ist eine Anspielung auf Trump», sagt Künstler Stefan Rüegg mit einem Lachen. Es gibt eine weitere Anspielung auf einen Politiker: Auf dem Altar der Kapelle befindet sich ein pinkes Pony, welches ein Männchen, das daneben steht, langsam ebenfalls rosa einfärbt. Das Werk heisst «The Pinkification of Putin». «Ich hoffe, dass Putin seine weibliche Seite entdeckt und den Krieg beendet», erklärt Rüegg. Übrigens: Sein pinkes Pony ist nicht billig. «Mit jedem Tag, welcher der Krieg in der Ukraine andauert, wird es 10 000 Franken teurer. Aktuell stehen wir bei rund 9 Millionen Franken», erläutert Rüegg.

«Arche für die verlorenen Wünsche»

Seine verspielten, aber durchaus auch politisch gemeinten Kunstwerke – häufig aus Draht – sollen die Betrachter zum Denken und manchmal auch zum Handeln anregen. Eine Bekannte hat ihn mal als «Artivist» bezeichnet, also eine Mischung aus Künstler und Aktivist. «Das gefällt mir», so Rüegg, der sein Geld als Elektroingenieur verdient. Im Eingangsbereich der Kapelle steht zum Beispiel seine «Arche für die verlorenen Wünsche und Träume». Dort hinein kann jeder Besucher, wenn er denn will, eine Kugel mit einem Wunsch legen. Es hat schon viele Kugeln im Bauch der Arche, denn das Kunstwerk wurde bereits in Laufenburg gezeigt.

Mystische Berg- und Landschaftsbilder

Die neue Ausstellung «blickwinkeln» in der Rheinfelder Johanniterkapelle vereint die Objektkunst von Stefan Rüegg mit der Fotokunst von Rolf Meyer. Die beiden Rheinfelder kennen sich von der Teilnahme an der Gemeinschaftsausstellung «Kunst lokal», welche 2022 im Kurbrunnensaal durchgeführt wurde. «Ich wollte zuerst alleine in der Johanniterkapelle ausstellen, dachte dann aber, dass es interessanter ist, wenn ich einen zweiten Künstler dazunehme», erzählt Rolf Meyer. Er zeigt in der Ausstellung unter anderem mystische Berg- und Landschaftsbilder, die einen starken Sog auf die Betrachter ausüben. Daneben präsentiert er Fotos aus der Region, aber auch abstrakte Werke, die teilweise wie gemalt wirken. «Ich bezeichne mich nicht als Fotograf, sondern als Fotokünstler. Heute werden so viele Fotos mit dem Handy geschossen. Da muss man sich als Künstler davon abheben», betont Meyer, der seit seinem zwölften Lebensjahr fotografiert. Er kann zu fast jedem Bild eine Geschichte erzählen. Oft lohnt sich ein zweiter oder dritter Blick auf seine Fotografien, weil sich nicht das ganze Bild auf Anhieb erschliesst. «Die Betrachter sollen nicht immer wissen, wie ein Bild entstanden ist.» Die Zusammenarbeit mit Stefan Rüegg schätzt er sehr: «Wir schauen aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Welt und ergänzen uns sowohl künstlerisch als auch persönlich.» Für die Besucherinnen und Besucher gibt es in der Ausstellung viel zu entdecken. «blickwinkeln»: Skulpturen und Fotos von Stefan Rüegg und Rolf Meyer. Johanniterkapelle Rheinfelden. Die Vernissage ist morgen Freitag ab 18 Uhr. Danach dauert die Ausstellung bis am 1. September, jeweils freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Konzerte: Giertz & Gruner am 18. August, 11 Uhr. «Saximfall» am 25. August, 11 Uhr.