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«Wir schaffen das» – und siehe da!

  22.05.2026 Rheinfelden

Der Politnachwuchs kreuzte die Klingen

Fünf Jungpolitiker, ein Ringrichter und das Lehrstück in Demokratie: die Bezirksschule Rheinfelden wurde kurzerhand zur Arena.

Ronny Wittenwiler

Cedric Meyer stand nicht auf verlorenem Posten. Dafür ist sein Fell bereits dick ...

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