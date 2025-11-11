Immobilien
«Wir Politiker wälzen manchmal Probleme, die nicht so nah bei den Menschen sind»

  11.11.2025 Frick
Nahbar und unterhaltsam – Landammann Dieter Egli inmitten einer geselligen Runde. Foto: Simone Rufli
In der Planung stecke er bereits tief im 2026, meinte Dieter Egli. Bis Ende Jahr aber ist er noch Aargauer Landammann und in dieser Funktion weilte er am Donnerstagabend in Frick. Am Stammtisch im «WERK7» setzte er auf eine gefällige Mischung, beantwortete Fragen und unterhielt ...

