«Wir packen’s an» geht in die zweite Runde

Nach dem erfolgreichen Auftakt des Partizipationsprojekts «Wir packen’s an – Gemeinsam geht’s leichter!» im April freut sich das Team des Fricktaler Museums nun auf die zweite Veranstaltung am 28. Mai, wieder von 17 bis 19 Uhr. Die erste Aktion zeigte bereits eindrucksvoll, wie viel gemeinsam bewegt werden kann, wenn Menschen aus den beiden Rheinfelden, dem Fricktal und sogar aus Basel zusammenkommen und anpacken.

Auch diesmal werden wieder helfende Hände gesucht: In den Nebenräumen des Hauses zur Sonne stehen weiterhin vielfältige Arbeiten an – von einfachen Unterstützungsaufgaben bis hin zu kräftigerem Einsatz. Dabei gilt: Jede und jeder kann mitmachen. Ob jung oder älter, handwerklich erfahren oder einfach motiviert, ob kräftig zupackend oder lieber etwas ruhiger unterwegs – für alle gibt es passende Aufgaben und Möglichkeiten, sich einzubringen.

Das Partizipationsprojekt «Wir packen’s an!» lebt vom gemeinsamen Engagement und vom Miteinander. Ziel ist es nicht nur, die Nebenräume zu leeren, sondern auch Begegnungen zu schaffen und die Gemeinschaft stärken. Das Museumsteam freut sich über alle, die dabei sein und gemeinsam etwas bewegen möchten.

Die Räumungsaktionen finden jeden 28. des Monats statt, im Juni wird jedoch bereits am 24. geräumt. Nach getaner Arbeit lädt das Fricktaler Museum zu einer kleinen Stärkung ein – die perfekte Gelegenheit sich mit Museumsteam und anderen Teilnehmenden auszutauschen. (mgt)

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