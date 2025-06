«Wir machen die Schnecke zum Star»

Natur zum Anfassen und Staunen

Trotz glühender Sommerhitze war der gemeinsame Stand des Natur- und Vogelschutzvereins (NVR) und der Jugend-Naturgruppe JUNA Regio Rheinfelden am diesjährigen Rheinfelder Jugendfest ein voller Erfolg. Unter dem Motto «Wir machen niemand zur Schnecke – aber die Schnecke zum Star» drehten sich alle Aktionen rund um eines der faszinierendsten und oft unterschätzten Tiere unserer heimischen Natur: die Schnecke.

Ein kleines Tier ganz gross

Ziel des Auftritts war es, Kindern (und gerne auch neugierigen Erwachsenen) die Natur spielerisch näherzubringen: Die Hain-Schnirkelschnecke (Tier des Jahres von Pro Natura) als Hauptthema sorgte nicht nur für viele strahlende Augen, sondern auch für echtes Staunen. Denn, wer hätte gedacht, wie spannend das Leben dieser kleinen Kriechtiere ist? Von ihrer erstaunlichen Fortbewegung über die Bedeutung für das Ökosystem bis hin zu ihrer Rolle im Garten – beim Stand konnte man spielerisch viel lernen. Zwei lebende Objekte konnten auch bestaunt werden.

Mit grosser Begeisterung bastelten zahlreiche Kinder bunte Schnecken aus Papier. Dabei entstanden fantasievolle, kunstvoll gestaltete Exemplare – jede einzelne ein kleines Unikat. Parallel dazu luden die Organisatoren zu einem Natur-Quiz ein, bei dem das Wissen über Schnecken und ihre Lebensräume getestet wurde. Viele Kinder überraschten mit ihrem bereits erstaunlichen Wissen, und noch mehr Kinder konnten Neues mit nach Hause nehmen.

Dass das Thermometer an diesem Tag kaum unter 30 Grad fiel, konnte die gute Laune nicht trüben. Zwar kamen alle etwas ins Schwitzen, «doch die positive Resonanz auf den Stand war überwältigend», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Zahlreiche Gespräche mit interessierten Eltern, Grosseltern und jungen Naturfans zeigten, wie gross das Interesse an Naturthemen und Umweltbildung ist – gerade in Zeiten, in denen viele Kinder den Bezug zur natürlichen Umwelt zu verlieren drohen. (mgt)