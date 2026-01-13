Immobilien
«Wir feiern einen gemeinsam gewollten Weg»

  13.01.2026 Fricktal
Die vier Geistlichen Hannah Audebert (von links), Stephan Feldhaus, Christian Edringer und Peter Feenstra. Am Mikrofon der Kirchenpflegepräsident Silvio Iotti. Fotos: Janine Tschopp
Die vier Geistlichen Hannah Audebert (von links), Stephan Feldhaus, Christian Edringer und Peter Feenstra. Am Mikrofon der Kirchenpflegepräsident Silvio Iotti. Fotos: Janine Tschopp

Per 1. Januar 2026 vereinten sich die fünf Christkatholischen Kirchgemeinden im Fricktal zu einer gemeinsamen Kirchgemeinde. Der Zusammenschluss wurde am Sonntagmorgen mit einem grossen Festgottesdienst in Möhlin gefeiert.

Janine Tschopp

