«Wir feiern einen gemeinsam gewollten Weg»

Per 1. Januar 2026 vereinten sich die fünf Christkatholischen Kirchgemeinden im Fricktal zu einer gemeinsamen Kirchgemeinde. Der Zusammenschluss wurde am Sonntagmorgen mit einem grossen Festgottesdienst in Möhlin gefeiert.

Janine Tschopp

Von Anfang an spürte man eine freudig-feierliche Stimmung, als am Sonntagfrüh viele Menschen in die Christkatholische Kirche St. Leodegar in Möhlin strömten. Zu feiern gab es den Festgottesdienst anlässlich der am 1. Januar 2026 gegründeten neuen Christkatholischen Kirchgemeinde Fricktal.

Die neue Kirchgemeinde ist ein Zusammenschluss der ehemaligen Christkatholischen Kirchgemeinden Magden-Olsberg, Möhlin, Obermumpf-Wallbach, Rheinfelden-Kaiseraugst sowie Wegenstetten-Hellikon-Zuzgen-Zeiningen. Wie Kirchenpf legepräsident Silvio Iotti bei der Begrüssung erwähnte, nahm der Zusammenschluss mit der Gründung des Verbandes der Christkatholischen Kirchen im Fricktal bereits 2006 seinen Anfang. Unter dem Motto «Gemeinsam mutig in die Zukunft» wurde 2021 mit verschiedenen Projektgruppen und Workshops gestartet. Mit grosser Mehrheit stimmten die fünf Kirchgemeinden am 9. Februar 2025 an der Urne dem Zusammenschluss zu.

«Gemeinsam mutig weiter»

Unter dem Motto «Gemeinsam mutig weiter» wurde am Sonntag der Festgottesdienst in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche in Möhlin gefeiert. Geleitet wurde der Gottesdienst durch Priesterin Hannah Audebert, Priester Stephan Feldhaus, Pfarrer Christian Edringer und Pfarrer Peter Feenstra. Die vier Geistlichen trugen beim Einzug in die Kirche ein grosses Puzzle, auf welchem die fünf ehemaligen Christkatholischen Kirchgemeinden eingezeichnet waren. Vertreter der ehemaligen Kirchgemeinden brachten dann später je ein Puzzle-Stück mit und schufen so gemeinsam – auch als Puzzle - die neue Christkatholische Kirchgemeinde Fricktal. «Die Heirat ist vollendet, das Puzzle passt», sagte Priesterin Hannah Audebert, nachdem das letzte Stück ins Puzzle eingefügt war, und ergänzte: «Ich bin sicher, dass wir genau so gut zusammenpassen wie das Puzzle.»

Weise Menschen braucht das Land

Bei seiner Predigt ging Stephan Feldhaus auf den grausamen Herrscher Herodes ein. Auch in der heutigen Welt gebe es etliche Könige Herodesse. Und jeder von uns habe ein bisschen Herodes in sich. Das Land brauche aber weise Menschen. Und weise Menschen seien es auch gewesen, welche die neue Christkatholische Kirchgemeinde Fricktal gegründet hätten. «Wir gehen mutig diesen Weg», sagte Stephan Feldhaus. Wichtig seien der Dialog und der Kompromiss. «Wenn wir reden, kommen wir zusammen.»

Er wünschte allen, immer weniger den Herodes und immer mehr den weisen Menschen in sich zu haben.

«Ein Zeichen dafür, dass die Kirche Zukunft hat»

Auch der Christkatholische Bischof Frank Bangerter wandte sich an die Besuchenden des Festgottesdienstes und meinte: «Wir feiern einen gemeinsam gewollten Weg.» Ein Weg, der über viele Jahre vorbereitet worden sei und für den man sich schliesslich ganz mutig entschieden habe. «Für mich ist die neue Kirchgemeinde ein Leuchtturm für unser Bistum. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Kirche Zukunft hat.»

Mit dem feierlichen und sehr gut besuchten Festgottesdienst am Sonntag hat die neue Christkatholische Kirchgemeinde Fricktal jedenfalls eine gute Basis für die Zukunft geschaffen.