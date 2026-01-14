Perfekt inszenierte Turnshow im Wölflinswiler Skigebiet «Strihe-Alp»

Es ist die Mischung aus Sport, Unterhaltung und Herzlichkeit, mit der die «Strihe-Alp» die Après-Ski- & Wintersport-Hotspots Europas aufmischt. Wer die Gondel besteigt, findet sich wieder in einer Winter-Wunderwelt. Am Freitagabend feierte die Destination Eröffnung. ...

Es ist die Mischung aus Sport, Unterhaltung und Herzlichkeit, mit der die «Strihe-Alp» die Après-Ski- & Wintersport-Hotspots Europas aufmischt. Wer die Gondel besteigt, findet sich wieder in einer Winter-Wunderwelt. Am Freitagabend feierte die Destination Eröffnung. Winterzauber, Akrobatik, Tanz und Emotionen.

Simone Rufli

Während sich draussen vor der Halle der Kunstschnee türmt – erzeugt mit zwei Schneekanonen – und vom Himmel herab der richtige Schnee fällt – was für ein perfektes Timing! – wird in der bis auf den letzten Platz gefüllten Turnhalle Huebmet das Skigebiet «Strihe-Alp» eröffnet. Gelegen zwischen 437 Metern über Meer (Strihe-Alp) und der Bergstation «Strihe-Horn» auf 867 m.ü.M., entpuppt es sich im Verlauf des Abends als Wintersport-Destination, die absolut keine Wünsche offenlässt, und als Ort, den man zu später Stunde mit einem leisen Gefühl von Wehmut wieder verlässt.

Spektakulär am Boden und in der Luft

«Strihe-Alp», der Geheimtipp mit Skischule und Zauberteppich für die Kleinen, mit Sessellift, Gondel, Sauna und Polarlichtern, mit Art on Ice, Gipfelsturm und Gletschertanz, Schneeballschlacht, Langlaufloipen, Schlittschuhbahn. Mit Könnern am Barren, am Boden, beim Tanz und in der Akrobatik. Mit f liegenden Mechanikern am Trapez. Grandios auch der ESC-Beitrag und wunderschön das: Wer bei einer Übung Unterstützung braucht, bekommt sie ganz selbstverständlich.

Und wenn es dunkel wird über der «Strihe-Alp» und die Helden der Nacht mit ihren Pistenbullys für perfekte Pisten sorgen, stürzen sich die Gäste ins Après-Ski-Getümmel in der «Rudel-Hütte». Die verdankt ihren ausgezeichneten Ruf nicht allein der guten Stimmung, sie überzeugt auch durch eine ausgezeichnete Küche und bestens ausgebildetes Service-Personal. Und je später der Abend, umso lauter wird gesungen: «Hurra, das ganze Dorf ist da!» Für die Sicherheit der Wintersportler sorgt derweil ein Lawinen-Sprengtrupp. Die erste Strihe-Alp-Abfahrt, wen wundert’s, wird von Marco Odermatt gewonnen. Äusserst aufschlussreich ist das spontane «Eseref»-Siegerinterview mit Franjo von Allmen nach dessen Slalomsieg.

Perfekte Choreographie

Thomas Hort und Thomas Herzog, die Veranstaltungstechniker, steuern aus der Gondel heraus LED-Wand, Licht und Ton so perfekt, dass allein diese Choreografie ins Staunen versetzt, wären da nicht noch all die beeindruckenden turnerischen Darbietungen, vorgetragen ausnahmslos mit sichtbarer Freude, von Klein bis Gross aus Turnverein, Geräteturnen, Damenturnverein.

Herrlich amüsant und unterhaltsam sind auch die Zwischennummern, die ganz vergessen lassen, dass zeitgleich im Hintergrund die Bühne ebenso schnell und eingespielt wie geräuschlos umgebaut wird. Da sitzt jeder Handgriff, jeder und jede weiss ganz genau, was wann zu tun ist. Und so pulsiert das Leben in diesem traumhaften Skigebiet in Wölf linswil den ganzen Abend lang; und wenn der Car-Chauffeur zur Heimfahrt ruft, ist es im Prinzip viel zu früh zum Gehen.

Turnshow Wölflinswil mit dem Motto «Strihe-Alp» 15., 16. und 17. Januar 2026. www.tv-woelflinswil.ch/turnshow