Wintervortrag: Volksfrömmigkeit früher und heute

Am kommenden Donnerstag, 19. März, 19.30 Uhr, referiert Linus Hüsser im Kornhauskeller in Frick über die Volksfrömmigkeit früher und heute. Private Frömmigkeitspraktiken – von der Amtskirche unterstützt oder zumindest toleriert, teilweise auch ...

Am kommenden Donnerstag, 19. März, 19.30 Uhr, referiert Linus Hüsser im Kornhauskeller in Frick über die Volksfrömmigkeit früher und heute. Private Frömmigkeitspraktiken – von der Amtskirche unterstützt oder zumindest toleriert, teilweise auch bekämpft – besassen einst im Alltag eines Grossteils der Bevölkerung unserer Region einen wichtigen Stellenwert. Volksreligiöse Traditionen haben sich bis in unsere Zeit erhalten – Barbara-Zweige und Christophorus-Medaillons seien hier als Beispiele genannt. Der reich bebilderte Vortrag von Linus Hüsser gibt einen lebendigen Einblick in die vielfältige Welt der historischen Volksfrömmigkeit, die auch abergläubische Elemente enthalten konnte, und zeigt zugleich deren Spuren in unserer Gegenwart. Dieser Vortrag der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Heimatkunde ist kostenlos. (mgt)