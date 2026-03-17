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Wintervortrag: Volksfrömmigkeit früher und heute

  17.03.2026 Frick

Am kommenden Donnerstag, 19. März, 19.30 Uhr, referiert Linus Hüsser im Kornhauskeller in Frick über die Volksfrömmigkeit früher und heute. Private Frömmigkeitspraktiken – von der Amtskirche unterstützt oder zumindest toleriert, teilweise auch ...

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