Wintersportbörse und Spielzeugflohmi

Die Rheinfelder Wintersportbörse findet am Samstag, 22. November, wieder beim Kurbrunnen statt, zusammen mit dem beliebten Spielzeugflohmi. In diesem Jahr können neu auch Fahrräder, Anhänger, Trottis, Kinderwagen und Skateboards ge- und verkauft werden. Von 12 bis 13.30 Uhr können gut erhaltene Wintersportartikel abgegeben werden. Die genaue Liste findet man unter www.familienverein-rheinfelden.ch.DerVerkauf bei beiden Börsen findet von 14 bis 16 Uhr statt. «Bitte beachten Sie, dass keine Bekleidung und Schuhe angenommen werden, da diese an der Kleiderbörse verkauft werden können», heisst es in einer Medienmitteilung. Für das leibliche Wohl sorgt ein Kuchenund Kaffeestand. (mgt)