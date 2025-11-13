Immobilien
Wintersportbörse und Spielzeugflohmi

  13.11.2025 Rheinfelden

Die Rheinfelder Wintersportbörse findet am Samstag, 22. November, wieder beim Kurbrunnen statt, zusammen mit dem beliebten Spielzeugflohmi. In diesem Jahr können neu auch Fahrräder, Anhänger, Trottis, Kinderwagen und Skateboards ge- und verkauft werden. Von 12 bis 13.30 Uhr ...

