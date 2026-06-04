Wintersingen als Sportmekka

Am Sonntag, 7. Juni, ist Wintersingen Austragungsort des Jugendregionalturnfestes. Der Turnverein Wintersingen freut sich, dieses grosse sportliche Ereignis organisieren zu dürfen. Rund 1900 Kinder aus dem Baselbiet und neun Vereine aus dem nahen Fricktal sowie Biezwil SO werden mit viel ...

Am Sonntag, 7. Juni, ist Wintersingen Austragungsort des Jugendregionalturnfestes. Der Turnverein Wintersingen freut sich, dieses grosse sportliche Ereignis organisieren zu dürfen. Rund 1900 Kinder aus dem Baselbiet und neun Vereine aus dem nahen Fricktal sowie Biezwil SO werden mit viel Energie, Ehrgeiz und Freude am Turnsport teilnehmen.

Ab Sissach werden die Kinder stündlich in Gelenkbussen nach Wintersingen transportiert. Um 8 Uhr und 9 Uhr werden sogar sechs Busse mit je 100 Kindern, also insgesamt 600 Kinder, in Wintersingen ankommen.

Die Jugendwettkämpfe finden im Gebiet Boltespil und Grossacher statt. Die Kinder messen sich in Disziplinen wie: Ballwurf, Kugelstossen, Steinheben, Hochweitsprung, 800 m Geländelauf, 80 m Pendellauf, Hindernislauf, Spieltest Allround und Unihockey (Turnhalle, Teer-Platz). Die KITU-Kinder (Kinderturnen) tragen ihre Wettkämpfe bei der Turnhalle aus. Sie machen einen Memorie-/ Hindernis- und Wasserträgerlauf sowie einen Zielballwurf (fünf Bälle in ein Fass werfen).

Ein buntes Rahmenprogramm erwartet alle: Freiwillige Vorführungen der Vereine; lebhafter Pendellauf der KITU-Kinder; spannender Seilzieh-Cup der Jugendlichen; festliche Siegerehrung zum Abschluss.Eine gewisse Spannung besteht bei der Nutzung des neuen STV-Contest-Systems für die Anmeldung sowie der digitalen Erfassung der Resultate. Auf Instagram @jrtf2026 gibt es Infos und Einblicke in die Vorbereitungen. (mgt)