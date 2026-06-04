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Wintersingen als Sportmekka

  04.06.2026 Sport

Am Sonntag, 7. Juni, ist Wintersingen Austragungsort des Jugendregionalturnfestes. Der Turnverein Wintersingen freut sich, dieses grosse sportliche Ereignis organisieren zu dürfen. Rund 1900 Kinder aus dem Baselbiet und neun Vereine aus dem nahen Fricktal sowie Biezwil SO werden mit viel ...

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