WINTERAUSMARSCH MÄNNERRIEGE MÖHLIN

Gemeinsam ging es mit dem Zug nach Rheinfelden, von dort mit dem Postauto hinauf zur Buuseregg. Dort angekommen, führte die Route Richtung Buus und weiter in Richtung Maisprach, wo der erste Höhepunkt des Tages wartete. Beim Sunnenberghof in Maisprach stiessen weitere elf Kollegen zur Gruppe dazu. Gemeinsam wurde das Stärkungsbuffet genossen. Wer wollte, konnte anschliessend an einer kurzen Besichtigung des modernen Bauernbetriebs der Familie Graf teilnehmen. Gestärkt setzte die Gruppe die Wanderung fort. Der Weg führte Richtung Mehlemer Waldhaus, wo die Kochmannschaft die Wanderer empfingen. Ein feines Gulasch, freie Getränkeauswahl und ein Dessertbuffet rundeten den Tag ab. Die Stimmung war gut, es wurde erzählt, gelacht und der Ausflug in vollen Zügen genossen. Ein herzliches Dankeschön an alle Kollegen, die diesen Winterausmarsch organisiert, begleitet oder kulinarisch bereichert haben. Ihr Einsatz hat den Tag zu einem erlebnisreichen und kameradschaftlichen Anlass für 39 Mehlemer Männerriegler gemacht. (mgt)



