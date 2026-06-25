Wimbledon: Jérôme Kym verliert Fünf-Satz-Krimi

Jérôme Kym (ATP 197) verpasst den Einzug ins Hauptfeld von Wimbledon. Er unterliegt am Donnerstag in der dritten und letzten Qualifikationsrunde nach einem regelrechtem Abnützungskampf gegen den besser klassierten Roman Safiullin (ATP 127) mit 6:4, 6:7, 6:3, 6:7, 4:6. Der Russe stand 2023 an gleicher Stätte im Viertelfinal. Noch in den beiden Quali-Runden zuvor setzte sich Kym gegen besser klassierte Spieler durch: Am Montag zum Auftakt gegen den Peruaner Gonzalo Bueno (ATP 175) mit 4:6, 7:5, 6:1; am Mittwoch gegen den Dänen August Holmgren (ATP 141) mit 6:4, 6:3.



Kym zog an den US-Open 2025 erstmals ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers ein, nun scheitert der Fricktaler in Wimbledon hauchdünn. Anfang März zog sich Kym eine Schulterverletzung zu. Knapp drei Monate musste er pausieren. (rw)



Anmerkung der Redaktion: Im Gegensatz zu den ersten beiden Runden (zwei Gewinnsätze) wird in der dritten und letzten Qualifikationsrunde von Wimbledon auf drei Gewinnsätze (Best-of-Five) gespielt.



