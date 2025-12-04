Willkommgruss der Stadt Laufenburg

Am Samstag, 6. Dezember, heisst die Stadt Laufenburg die Delegierten des Aargauischen Musikverbandes herzlich in der Stadthalle willkommen. «Es freut uns sehr, Gastgeberin dieser wichtigen Versammlung zu sein und so die enge Verbundenheit zwischen unserer Region und der aargauischen Blasmusikpflege zu unterstreichen. Die Musikvereine leisten einen bedeutenden Beitrag zum kulturellen Leben in unseren Gemeinden. Sie fördern Gemeinschaft, Tradition und musikalische Bildung – Werte, die auch für Laufenburg von grosser Bedeutung sind.» (mgt)