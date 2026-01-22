Willkommensgruss

Die Gemeinde Laufenburg freut sich, Swiss Cycling Fricktal am 29. Januar zur Delegiertenversammlung im Dorfteil Sulz begrüssen zu dürfen. Es ist uns eine Ehre, Gastgeber für die Delegierten des regionalen Radsports zu sein und damit einen Beitrag zur wertvollen Vereins- und ...

Die Gemeinde Laufenburg freut sich, Swiss Cycling

Fricktal am 29. Januar zur Delegiertenversammlung im Dorfteil Sulz begrüssen zu dürfen. Es ist uns eine Ehre, Gastgeber für die Delegierten des regionalen Radsports zu sein und damit einen Beitrag zur wertvollen Vereins- und Verbandsarbeit in unserer Region leisten zu können. Der Radsport hat im Fricktal eine lange Tradition und prägt das gesellschaftliche Leben ebenso wie die sportliche Vielfalt. Umso mehr schätzen wir das Engagement von Swiss Cycling Fricktal, das mit grosser Leidenschaft und viel freiwilliger Arbeit den Nachwuchs fördert, Veranstaltungen organisiert und den Radsport in all seinen Facetten stärkt.

DER GEMEINDERAT