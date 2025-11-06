Willkommen in Zuzgen

Am nächsten Sonntag, 9. November, findet in Zuzgen in der Mehrzweckhalle die 76. Herbsttagung der Fricktaler Turnveteranenvereinigung statt. Erwartet werden rund 120 Turnerinnen und Turner im Veteranenalter. Wir freuen uns, dass dieser traditionelle Anlass in Zuzgen stattfindet und heissen die Turnveteraninnen und Turnveteranen in Zuzgen herzlich willkommen.

DER GEMEINDERAT ZUZGEN