Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Willkommen in Zuzgen

  06.11.2025 Zuzgen

Am nächsten Sonntag, 9. November, findet in Zuzgen in der Mehrzweckhalle die 76. Herbsttagung der Fricktaler Turnveteranenvereinigung statt. Erwartet werden rund 120 Turnerinnen und Turner im Veteranenalter. Wir freuen uns, dass dieser traditionelle Anlass in Zuzgen stattfindet und heissen die Turnveteraninnen und Turnveteranen in Zuzgen herzlich willkommen.

DER GEMEINDERAT ZUZGEN

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote