Willkommen Freiluftsaison

Am vergangenen Sonntag veranstaltete der Tennisclub Laufenburg bereits zum zweiten Mal seinen Familientag als Auftakt in die Freiluftsaison. Bei sonnigem, leicht bewölktem Wetter trafen sich langjährige Mitglieder und neu Interessierte auf ...

Familientag beim Tennisclub Laufenburg

Am vergangenen Sonntag veranstaltete der Tennisclub Laufenburg bereits zum zweiten Mal seinen Familientag als Auftakt in die Freiluftsaison. Bei sonnigem, leicht bewölktem Wetter trafen sich langjährige Mitglieder und neu Interessierte auf der Anlage, um gemeinsam einen Tag voller Sport, Spiel und Geselligkeit zu geniessen. Die Veranstaltung begann am Vormittag mit Schnupperkursen für Junioren bis elf Jahre; ein gelungener Einstieg für neugierige und tennisbegeisterte Kinder. Am Nachmittag kamen auch die Erwachsenen auf den Platz. Der Familientag machte seinem Namen alle Ehre: Familien standen gemeinsam auf dem Court oder verfolgten das Geschehen am Spielfeldrand.

Neben dem Tennis waren auch die Mal-Ecke sowie das Tennismemory sehr gefragt. Es wurde fleissig gemalt und viel miteinander geredet. Für etwas mehr Action sorgte die Station «Dosen-Smash» (Tennisballdosen-Zielschiessen), die bei kleinen wie auch bei grossen Tennisfans sehr gut ankam. Ein weiteres Highlight des Tages war, wie bereits im letzten Jahr, das Schätzspiel, bei dem die Anzahl Tennisbälle in einem Korb erraten werden musste. Zwar traf niemand die exakte Zahl, doch das Mitraten und Mitf iebern sorgte für viel Spannung und Begeisterung bei den Besuchern.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Engagierte Helferinnen und Helfer servierten leckere Hotdogs sowie die beliebten «Handy Toasts». Das Kuchenbuffet überzeugte erneut mit feinem, selbstgemachtem Gebäck. Die lockere, familiäre Stimmung und das gemeinsame Essen luden v iele Besucher dazu ein, noch etwas länger zu bleiben. Dabei ergaben sich immer wieder gute Gespräche, und es bot sich die Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen oder bestehende Kontakte zu vertiefen.

Der Familientag des Tennisclubs Laufenburg machte deutlich, wie verbindend Sport sein kann. Mit seinem Einsatz für verschiedene Altersgruppen und Spielniveaus trägt der Club aktiv zum Vereinsleben in der Region bei.

Weitere Informationen zum Tennisclub Laufenburg und zu kommenden Veranstaltungen finden Interessierte auf der offiziellen Website des Vereins. (mgt)