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Willkommen Freiluftsaison

  24.04.2026 Laufenburg, Sport
Vergnügnter Tag auf und neben den Tennisplätzen. Foto: zVg
Vergnügnter Tag auf und neben den Tennisplätzen. Foto: zVg

Familientag beim Tennisclub Laufenburg

Am vergangenen Sonntag veranstaltete der Tennisclub Laufenburg bereits zum zweiten Mal seinen Familientag als Auftakt in die Freiluftsaison. Bei sonnigem, leicht bewölktem Wetter trafen sich langjährige Mitglieder und neu Interessierte auf ...

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