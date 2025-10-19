Wiener Sängerknaben zu Gast in Rheinfelden

Die Saison 2025/26 der «Klassik Sterne Rheinfelden» präsentiert fünf aussergewöhnliche Konzertabende. Den Auftakt gestalten am Freitag, 5. Dezember, die weltberühmten Wiener Sängerknaben mit einem stimmungsvollen Programm zur Adventszeit in der Stadtkirche. Das neue Jahr beginnt am Donnerstag, 8. Januar 2026, mit einem festlichen Neujahrskonzert des Kammerorchesters Basel und dem virtuosen Gitarristen Miloš Karadaglic, in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Badisch Rheinfelden. Am Sonntag, 15. März 2026, stehen die CelloFellos auf der Bühne und nehmen das Publikum mit auf eine Klangreise – ein musikalisches Feuerwerk, in dem Zeitgeist auf Tradition und Klassik auf Jazz trifft. Pure Leidenschaft entfaltet sich am Donnerstag, 16. April 2026, wenn das Vision String Quartet sein Programm «Spectrum 2» präsentiert: Werke von Mozart bis Schostakowitsch sowie freie Improvisationen – wie gewohnt auswendig und im Stehen gespielt. Den Abschluss der Saison bildet am Dienstag, 26. Mai 2026, die Sopranistin Núria Rial. Gemeinsam mit zwei Barockmusikern bringt sie ein Programm von englischer Lautenmusik über spanische Villancicos bis zu italienischen Kantaten und Madrigalen zur Aufführung. Der Vorverkauf läuft. Seit der Saison 2010/2011 holen die Künstlerische Leiterin Sol Gabetta und der Kulturmanager Christoph Müller hochkarätige Klassikstars nach Rheinfelden, um dem Publikum ein breites und vielfältiges Programm bieten zu können. (mgt)

www. klassiksterne-rheinfelden.com