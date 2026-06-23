Wieder Stephanie Haberthür

Nach acht Jahren im Vorstand und Aktuar der Mitte-Partei, sowie zuvor während 25 Jahren als Revisor der ehemaligen CVP, wurde Paul Mayer an der Mitgliederversammlung der Mitte-Ortspartei Frick am 10. Juni verdankt, geehrt und mit Präsenten verabschiedet. Bei den Wahlen des Vorstandes und der Revisoren für die Jahre 2026 bis 2029 wurde Stephanie Haberthür als Präsidentin wiedergewählt, zusammen mit den weiteren Mitgliedern des Vorstandes: Ramona Bernet, Christian Fricker, Susanne Gmünder, Franz Ruder und Markus Schmid sowie als Rechnungsrevisoren Christoph Simonett und Urs Weiss.

Legislaturziele gaben zu reden

Im Beisein von Gemeinderätin Ramona Bernet und Gemeinderat Franz Ruder durfte vom guten Rechnungsabschluss 2025 Kenntnis genommen werden, dies auch dank guter Ausgabendisziplin des Gemeinderates und der Verwaltung.

Die Steuererträge stiegen auf gut 20 Millionen Franken. Die Selbstfinanzierung, dank welcher Schulden abgebaut werden können, betrug 4,5 Millionen. Dadurch sanken die Nettoschulden von 14,5 auf 10,7 Millionen Franken. Zu reden gaben die Legislaturziele des Gemeinderates für die Amtsperiode 2026–2029. Dank jungen und erfahrenen Leuten im Vorstand, im Gemeinderat und in Kommissionen blickt die Ortspartei «Die Mitte Frick» zuversichtlich in die Zukunft. (mgt)