Wieder steht ein aktives Vereinsjahr bevor

  12.02.2026 Sulz
Die Jubilaren (von links): Gabriel Rüede (25 Jahre), Stephan Schraner und Florian Weiss (beide 30 Jahre) sowie Ludwig Dünner (35 Jahre). Foto: zVg
Musikgesellschaft Sulz reist 2026 nach Polen

35 Mitglieder der Musikgesellschaft Sulz folgten der Einladung zur 163. GV. Die Präsidentin Yvonne Vogel durfte ein bewegtes Vereinsjahr 2025 Revue passieren lassen und dabei auch die Sulzer Musizierenden für besondere Leistungen ...

