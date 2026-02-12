Wieder steht ein aktives Vereinsjahr bevor

35 Mitglieder der Musikgesellschaft Sulz folgten der Einladung zur 163. GV. Die Präsidentin Yvonne Vogel durfte ein bewegtes Vereinsjahr 2025 Revue passieren lassen und dabei auch die Sulzer Musizierenden für besondere Leistungen ...

Musikgesellschaft Sulz reist 2026 nach Polen

35 Mitglieder der Musikgesellschaft Sulz folgten der Einladung zur 163. GV. Die Präsidentin Yvonne Vogel durfte ein bewegtes Vereinsjahr 2025 Revue passieren lassen und dabei auch die Sulzer Musizierenden für besondere Leistungen ehren. Der Ausblick auf 2026 lässt wieder auf ein Jahr voller unvergesslicher Moment schliessen.

Ludwig Dünner

35 Mitglieder versammelten sich am vergangenen Freitagabend zur 163. Generalversammlung der Musikgesellschaft Sulz. Die Präsidentin Yvonne Vogel durfte zu Beginn der Versammlung feststellen, dass keine Austritte zu verzeichnen sind. Erfreulicherweise durfte sie Martin Ackle in die Reihen der aktiven Musikanten aufnehmen.

Erfolgreiches Vereinsjahr 2025

Der Jahresrückblick der Präsidentin Yvonne Vogel sowie des Musikkommission-Präsidenten Stephan Schraner streiften durch die Stationen des aktiven Vereinsjahres 2025. Der Kantonale Musiktag vom 31. Mai und 1. Juni gehörte sicher zum Vereinshöhepunkt des vergangenen Jahres. Das Fest wurde von allen Mitgliedern getragen und konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Der Verein bedankte sich nochmals beim passiven Ehrenmitglied Kurt Obrist, welcher dem OK-Musigtagfäscht 2025 als Präsident vorstand. Stephan Schraner durfte auf diverse musikalische Einsätze zurückschauen. Neben dem Kinderkonzert vom Frühling, gehörte sicher auch das Jahreskonzert vom ersten Adventswochenende zu den musikalischen Höhepunkten des vergangenen Vereinsjahrs.

Aufnahme in die Ehrenmitglieder-Gilde

An der Generalversammlung der Musikgesellschaft Sulz wurden auch in diesem Jahr wiederum diverse Mitglieder für besondere Verdienste geehrt. So waren es Henrike Plumhof, Phillipp Kaufmann, Röbi Käser und Martin Ackle, welche für den f leissigen Probebesuch geehrt wurden. Vor 25 Jahren wurde Gabriel Rüede in die Musikgesellschaft Sulz aufgenommen. Seither ist der heutige Lokführer als aktiver Schlagzeuger bei den Sulzer Musizierenden anzutreffen. Für diesen Verdienst wurde er in die Gilde der Ehrenmitglieder der MG Sulz aufgenommen. Für 25 Jahre aktives Musizieren wird er Aargauer Kantonal Veteran. Gratulationen für 30 Jahre aktives Musizieren, du rften Stephan Schraner und Florian Weiss entgegennehmen. Ludwig Dünner wurde für 35 Jahre aktives Musizieren geehrt und er steigt somit zum Eidgenössischen Veteranen auf. Gabriel Rüede und Ludwig Dünner werden anlässlich des Kantonalen Musiktages im Jahre 2027 die Veteranenabzeichen übereicht.

Teilnahme an polnischen Musikfestival

Der musikalische Auftakt in diesem Jahr macht die MG Sulz mit dem Chinderkonzärt am 15. März. Der Verein hat sich an der letzten GV gegen eine Teilnahme am Eidgenössischen Musikfest von diesem Jahr entschieden. Als Alternative wurde vom Verein eine Teilnahme an einem Musikfestival in Polen gutgeheissen. So reist die MG Sulz am 12. Juni für drei Tage nach Rybnik. Rund 29 Sulzer Musikantinnen und Musikanten werden sich am polnischen Musikfestival Zlota Lira, auf internationaler Ebene messen. Diese Reise soll neben dem musikalischen Ereignis ebenfalls ein Dankschön an die Mitglieder für die Strapazen übers Musigtagfäscht 2025 sein. Neben dem Ständchen vor der Sommerferien beim Schulhaus, wird das Jahreskonzert vom 28. und 29. November zum musikalischen Höhepunkt gehören. Neben diesen Auftritten wird die Musikgesellschaft Sulz diverse kleine Veranstaltungen musikalisch umrahmen.