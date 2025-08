Wieder Kampfwahl in Kaiseraugst

Bei den Kaiseraugster Gesamterneuerungswahlen vom 28. September kommt es zu einer Kampfwahl um das Präsidentenamt. Die SP schickt Gemeinderat Oliver Jucker ins Rennen, für die SVP tritt der amtierende Gemeindepräsident Jean Frey an. Markus Zumbach (SP) will als Vizepräsident ...

Bei den Kaiseraugster Gesamterneuerungswahlen vom 28. September kommt es zu einer Kampfwahl um das Präsidentenamt. Die SP schickt Gemeinderat Oliver Jucker ins Rennen, für die SVP tritt der amtierende Gemeindepräsident Jean Frey an. Markus Zumbach (SP) will als Vizepräsident wieder gewählt werden.

Valentin Zumsteg

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Der Kaiseraugster Vizepräsident Markus Zumbach von der SP probiert nicht noch einmal, Gemeindepräsident zu werden. Stattdessen tritt er bei den Gesamterneuerungswahlen am 28. September erneut als Kandidat für das Vizepräsidenten-Amt an. Zur Erinnerung: Am 22. Juni unterlag Zumbach in einer Ersatzwahl seinem Gegenkandidaten Jean Frey von der SVP; dieser wurde damals als Gemeindepräsident für den Rest der Amtsperiode (bis 31. Dezember 2025) gewählt.

Jucker gegen Frey

Die SP will das Präsidentenamt aber nicht kampf los Jean Frey und der SVP überlassen. Sie schickt am 28. September ihren zweiten bisherigen Gemeinderat Oliver Jucker ins Rennen. «Oliver Jucker hat die erforderliche fachliche Kompetenz, langjähr ige Fü h r u ngser fa h r u ng i m öffentlichen Bereich und ein klares Verständnis für die Bedürfnisse der Bevölkerung – von Jung bis Alt», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung. Mit seinem beruflichen Hintergrund als Projekt- und Abteilungsleiter verfüge er über das strategische, organisatorische und kommunikative Rüstzeug, um die Gemeinde verantwortungsvoll in die Zukunft zu führen. «Dabei steht für ihn nicht das Wachstum um jeden Preis im Vordergrund, sondern eine nachhaltige Entwicklung, die die Lebensqualität aller sichert und die Identität von Kaiseraugst bewahrt», heisst es weiter.

Schon länger bekannt ist, dass Jean Frey nach seiner Wahl als Gemeindepräsident im Juni auch für die nächste Amtsperiode kandidieren wird. «Ich kandidiere, weil mir Kaiseraugst am Herzen liegt. Ich möchte weiterhin Verantwortung übernehmen, klare Ziele setzen und gemeinsam mit Verwaltung, Gemeinderat und Bevölkerung tragfähige Lösungen entwickeln», so Jean Frey. Die SVP schreibt in einer Medienmitteilung dazu: «In seiner bisherigen Amtsführung überzeugt er durch Sachlichkeit, Präsenz, Teamorientierung und eine ruhige, zielgerichtete Kommunikation.»

Vorwurf von SVP gegen SP

Keine Freude hat die SVP, dass die SP mit Oliver Jucker für das Gemeindepräsidium und mit Markus Zumbach für das Vizepräsidium antreten wird. «Nach Einschätzung der SVP Kaiseraugst ist das ein strategischer Versuch, die Führungspositionen parteipolitisch zu dominieren, obwohl die Bevölkerung mit der Wahl von Jean Frey im Juni ein klares Zeichen gesetzt hat», schreibt die Partei. Und: «Die SP will mit verändertem Personal, aber gleichem Ziel, das Präsidium übernehmen. Das lehnen wir ab.»

Entscheiden werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wen sie als Gemeindepräsidenten und Vizepräsidenten für die neue Amtsperiode haben wollen. Damit steht in Kaiseraugst am 28. September erneut eine spannende Wahl an.