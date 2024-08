Wieder in allen Altersstufen am Start

In der vergangenen Saison musste der TSV Frick schweren Herzens auf die Anmeldung einer FU16-Mannschaft verzichten und konnte lediglich zwei Juniorinnen-Teams (FU14 und FU18) melden. Für die Saison 2024/2025 sind nun wieder Teams des TSV Frick Handball in allen drei Alterskategorien am Start.

Die FU14 musste dafür einige Spielerinnen in die FU16 ziehen lassen und wird in der neuen Saison mit einem stark verjüngten Team an den Start gehen. Verlassen haben das Team nicht nur Mädchen, welche auf Grund ihres Alters aufsteigen mussten, sondern auch einige, bei denen es den Trainern sinnvoll erschien, dass sie ihr Können auf der nächsthöheren Stufe unter Beweis stellen. Für das neue FU14-Team stellt dies natürlich eine riesige Herausforderung dar, denn nun müssen sich neue Leader etablieren und die Spielerinnen müssen Verantwortung übernehmen für Aufgaben, die sie bisher anderen überlassen konnten. Um der jungen Mannschaft den Start in dieses Abenteuer zu erleichtern, hat das Trainerteam frühzeitig entschieden sich aus der interregionalen Liga zurückzuziehen und sich für die anstehende Saison in der Promotionsklasse anzumelden. Es wird spannend sein, die Fortschritte des Teams zu verfolgen und zu sehen, wer welchen Part im Mannschaftsgefüge übernimmt.

Interessierte Mädchen ab Jahrgang 2011 sind gerne für ein Probetraining willkommen. Die FU14 trainiert jeweils mittwochs ab 15.30 und freitags um 17.15 Uhr in der Sporthalle Ebnet in Frick.

FU16 Juniorinnen (Jahrgänge 2009/2010)

Auch die FU16 startet – als neues Team – in der Promotionsklasse. Die Zielsetzung für diese Mannschaft ist ambitioniert, möchte man doch so schnell wie möglich in den interregionalen Bereich aufsteigen. Dass dies möglich ist, haben die Mädchen der FU16 in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen. Die FU16 stellt zwar das jüngste Team, da keine Spielerin mit Jahrgang 2009 (ältester Jahrgang für FU16) im Kader steht, dafür wird Erfahrung auf Elite-/Inter-/Regionalauswahl-Level in die Waagschale geworfen, welche in diesem Team reichlich enthalten ist. Der Kader hat viel Qualität, was noch ein wenig fehlt, ist die Kaderbreite. Mit elf fix dieser Mannschaft zugeteilten Spielerinnen darf die Verletzungshexe nicht zu oft zuschlagen. Darum auch hier: interessierte Mädchen (Jahrgänge 2009 und 2010) sind gerne zu einem Probetraining willkommen. Die FU16 trainiert dienstags und donnerstags um 17.30 Uhr in der Sporthalle Ebnet.

Als drittes Team stellt der TSV Frick Handball auch dieses Jahr wieder eine Mannschaft in der FU18. Die FU18 (Jahrgänge 2007 und 2008) trainiert dienstags um 19 Uhr und freitags um 18.45 Uhr, ebenfalls in der Sporthalle Ebnet, und freut sich auch immer auf neue Mitstreiterinnen. (mgt)