Wieder im Fluss

Vielleicht schlagen sie in diesem Jahr nicht die allergrössten Wellen. Doch wollen sich die Möhliner Wasserfahrer nicht einfach ein bisschen treiben lassen.

Ronny Wittenwiler

Die Geschichte beginnt mit einem Rückblick. Zum Saisonhöhepunkt 2023 liess es der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin krachen: Im September erreichten die Möhliner am Eidgenössischen Weidlings-Wettfahren in Basel den dritten Rang in der Gesamtwertung. Reto Wunderlin fuhr in der Kategorie Veteranen sensationell zu Gold, von allen 246 Wasserfahrern (Aktive, Senioren, Veteranen) war bloss ein einziger Aktiver aus Basel schneller als Veteran Wunderlin. Hinzu kamen zweite Plätze von Wunderlin mit seinem Partner Sven Weidmann im Paarwettfahren (Veteranen), genauso für Noah Hollenstein /Tim Kurmann (Junioren) und Robin Sacher im Einzel (Jungfahrer). Neben diesen Podestplätzen holten die Wasserfahrer ein Dutzend weitere Kranzauszeichnungen. «2023 war wirklich gut», sagt Pascal Sacher, Präsident beim WFV Ryburg-Möhlin.

Und dieses Jahr?

Seit rund zwei Monaten haben die Weidlinge wieder Fluss unterm Boden, und eines ist jetzt schon klar: Ähnlich hohe Wellen wie in der vergangenen Saison wird der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin nicht schlagen. Es ist sportlich betrachtet eher ein Zwischenjahr; keine Wettkämpfe mit eidgenössischem Charakter stehen auf der Agenda und entsprechend werden etwas kleinere Brötchen gebacken. Dennoch will man sich im Verein nicht einfach ein bisschen Treiben lassen: An den Aargauer Meisterschaften holte das Fahrerpaar Noah Hollenstein/Tim Kurmann den Titel in der Kategorie Junioren, am Reuss-Cup zwei Wochen später belegten sie den zweiten Platz. Das dürfte den Präsidenten freuen, spricht er doch nicht zum ersten Mal jenen Umbruch an, in dem sich der Verein befindet. «Die älteren Wasserfahrer verabschieden sich langsam, es muss unser Ziel sein, die jüngere Generation noch näher an den Verein heranzuführen und sie halten zu können. Wir haben stabile Zahlen beim Nachwuchs.» Doch mit diesem Nachwuchs wolle man nicht allein im Wettkampf Wellen schlagen, sagt der Präsident. «Genauso wichtig ist es, mit unserem Nachwuchs die Vereinsstruktur langfristig zu festigen und so den Verein in die Zukunft zu führen.» Wie sehr die Wasserfahrer imstande sind, abseits vom Sportlichen positiv in Erscheinung zu treten, wollen sie übrigens bald zeigen: Dann nämlich, wenn sie unten am Rhein wieder ihre Fritteusen starten. Das traditionelle Fischessen findet am Wochenende vom 6. und 7. Juli statt. Gleichzeitig überlassen die Wasserfahrer dann ihre Weidlinge den Plausch-Mannschaften am Schlagruderwettfahren. Der Klassiker unter den Grümpelturnieren auf dem Wasser findet alle zwei Jahre statt, es ist bereits die 22. Ausgabe.

Die Anmeldung für das 22. Schlagruder-Wettfahren des WFV Ryburg-Möhlin vom 6. Juli ist noch offen bis 17. Juni.

www.wfvryburg-moehlin.ch/events