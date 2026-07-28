Wieder fester Boden unter den Füssen

Aufgerissener Boden, tiefe Gräben für die Erneuerung der Werkleitung: der Marktplatz in Laufenburg war über längere Zeit nur erschwert passierbar. Vieles ist nun in den vergangenen Wochen gegangen.

Aufgerissener Boden, tiefe Gräben für die Erneuerung der Werkleitung: der Marktplatz in Laufenburg war über längere Zeit nur erschwert passierbar. Vieles ist nun in den vergangenen Wochen gegangen.

Im Rahmen der Oberflächengestaltung erhielt der zentrale Platz um den Marktbrunnen eine neue Pflästerung. Um einer Überhitzung entgegenzuwirken und gleichzeitig auch für ein angenehmeres Verweilen in den Gartenwirtschaften zu sorgen, hat die Gemeindeversammlung im Juni dem Vorschlag des Stadtrates für die Beschaffung von vier mobilen Bäumen mit Kosten von 50 000 Franken die Zustimmung erteilt. Die «rollende Klimaanlage» wird aus vier Cortenstahl-Gefässen von je 160 x 100 Zentimeter bestehen, in welche Winterlinden gepflanzt werden.

(sh)