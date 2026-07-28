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Wieder fester Boden unter den Füssen

  28.07.2026 Laufenburg
Foto: Susanne Hörth
Foto: Susanne Hörth

Aufgerissener Boden, tiefe Gräben für die Erneuerung der Werkleitung: der Marktplatz in Laufenburg war über längere Zeit nur erschwert passierbar. Vieles ist nun in den vergangenen Wochen gegangen.

Im Rahmen der Oberflächengestaltung erhielt der zentrale Platz um den Marktbrunnen ...

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