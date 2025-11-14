Unter dem Titel «Wie würden Sie entscheiden?» lud die Reha Rheinfelden Ärztinnen und Ärzte aus Praxen und Kliniken der Nordwestschweiz und der angrenzenden Region zur diesjährigen interdisziplinären Fortbildung ein. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Reihe ...

Unter dem Titel «Wie würden Sie entscheiden?» lud die Reha Rheinfelden Ärztinnen und Ärzte aus Praxen und Kliniken der Nordwestschweiz und der angrenzenden Region zur diesjährigen interdisziplinären Fortbildung ein. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Reihe «Voneinander lernen: Hausärzte & Fachärzte im Dialog» statt und legte dieses Jahr besonderen Wert auf interaktive Elemente und praxisnahe Diskussionen. Über ein TED-System konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer live an Quizfragen zu den Vorträgen mitwirken. Die Gewinnerinnen des diesjährigen Quiz durften sich über folgende Preise freuen:1. Rang: Susanne Golaz (Matterhorn-Rundflug); 2. Rang: Pamela Joppich (Sole uno Wellness-Menü (inkl. Massage); 3. Rang: Larissa Nussbaumer (Essensgutschein für zwei Personen im Park-Hotel am Rhein). Diese Neuerung förderte nicht nur die aktive Beteiligung, sondern auch den Austausch zwischen Haus- und Fachärztinnen. (mgt)