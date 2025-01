Bald ist die bunteste Zeit des Jahres und die Neue Fricktaler Zeitung freut sich über viele verschiedene Zeichnungen zum Thema Fasnacht. Alle Buben und Mädchen können sich beteiligen. Eine Auswahl der eingesandten Werke wird in der NFZ veröffentlicht. Die Zeichnungen sollten bis am 23. Februar auf der Redaktion eintreffen: redaktion@nfz.ch oder per Post: Neue Fricktaler Zeitung, Baslerstrasse 10, 4310 Rheinfelden. (nfz)