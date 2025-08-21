Wie sicher ist der Kanton Aargau?

Sicherheit ist die Grundlage für eine funktionierende Gesellschaft und eine starke Wirtschaft. Neben geopolitischen Krisen rücken zunehmend auch Cyberangriffe, Wirtschaftskriminalität und Desinformationskampagnen in den Fokus – Bedrohungen, die Gemeinden, KMUs und Haushalte ...

Sicherheit ist die Grundlage für eine funktionierende Gesellschaft und eine starke Wirtschaft. Neben geopolitischen Krisen rücken zunehmend auch Cyberangriffe, Wirtschaftskriminalität und Desinformationskampagnen in den Fokus – Bedrohungen, die Gemeinden, KMUs und Haushalte im Fricktal direkt betreffen. Wie gut ist der Kanton Aargau aufgestellt, um diesen Herausforderungen zu begegnen? Diese Frage wird am Liberalen Wirtschaftstreffen am Mittwoch, 27. August, im Hotel Schützen in Rheinfelden diskutiert. Dabei sind Oberst Dr. Michael Leupold, Aargauer Polizeikommandant, sowie Adrian Schulthess, Kantonale Staatsanwaltschaft Kanton Aargau. Es moderiert Niklaus Leemann, Unternehmensberater und Ökonom aus Rheinfelden. Um 18 Uhr geht es mit einem Willkommens-Drink los. Um 18.30 Uhr folgt die Begrüssung und Einleitung, anschliessend zwei Referate und Podiumsgespräch. Danach um zirka 20 Uhr: Apéro riche. (mgt)

Weitere Informationen und Anmeldung: www.fdp-bezirk-rheinfelden.ch