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Wie ein 100-Meter-Sprint, nur vertikal

  24.06.2026 Persönlich
Gian Tudisco (oranges Shirt) auf dem Weg zur Silbermedaille. Foto: zVg
Gian Tudisco (oranges Shirt) auf dem Weg zur Silbermedaille. Foto: zVg

Der 16-jährige Gian Tudisco sprintet Kletter-Wände hoch: «Mein Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen», sagt Gian Tudisco. Entsprechend hart trainiert er. Vor wenigen Tagen hat der Fricker im Speed Climbing an den Schweizermeisterschaften eine Silbermedaille gewonnen.

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