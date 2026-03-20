WIE DAS DUFTET!

Vergangenen Samstag liefen die Backöfen auf Hochtouren, um am Sonntag die Bewohner von Wallbach mit frischem Zopf zu beliefern. 77 Zöpfe, 39 Zopf-Brötli und 79 Schoggi-Brötli wurden durch die Leitenden hergestellt und durch die Pfadis und Wölfe am Sonntag rechtzeitig ...

Vergangenen Samstag liefen die Backöfen auf Hochtouren, um am Sonntag die Bewohner von Wallbach mit frischem Zopf zu beliefern. 77 Zöpfe, 39 Zopf-Brötli und 79 Schoggi-Brötli wurden durch die Leitenden hergestellt und durch die Pfadis und Wölfe am Sonntag rechtzeitig ausgeliefert, damit die Wallbacher ein feines Zmorge geniessen konnten. Die Pfadi Erdmändli Wallbach bedankt sich bei allen, die sie unterstützt haben, sei es durch eine Bestellung oder das zur Verfügung stellen von Infrastrukturen. (mgt)