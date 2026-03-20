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WIE DAS DUFTET!

  20.03.2026 Fricktal
WIE DAS DUFTET!
WIE DAS DUFTET!

Vergangenen Samstag liefen die Backöfen auf Hochtouren, um am Sonntag die Bewohner von Wallbach mit frischem Zopf zu beliefern. 77 Zöpfe, 39 Zopf-Brötli und 79 Schoggi-Brötli wurden durch die Leitenden hergestellt und durch die Pfadis und Wölfe am Sonntag rechtzeitig ...

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