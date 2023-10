«Widerwärtige» Parkuhr am Bahnhof Frick und die Sturheit der SBB

Letzte Woche parkierte ich mein Auto um 06:30 Uhr auf einem SBB-Platz am Bahnhof Frick. Ausgerüstet mit einer Handvoll Bargeld und einer PostCard dachte ich, das reiche am Automaten für das Lösen einer Tagesgebühr. Aber weil es noch stockdunkel und die Parkuhr unbeleuchtet war, gelang mir das trotz intensivem Bemühen nicht. Am Bahnschalter war zu dieser Stunde auch noch niemand. Dank Zwischenspurt schaffte ich es dann gerade noch auf den 06:42-Zug.

Bei der Rückkehr abends nach 20 Uhr fand ich erwartungsgemäss einen Zettel an der Autoscheibe, betitelt mit «Gebührennachzahlung» und versehen mit einem QR-Code. Da ich mit letzterem nichts anfangen konnte, meldete ich mich anderntags am Bahnschalter, insbesondere um die Gebühr von CHF 7.00 vom Vortage nachzahlen zu können. Dort sagte man mir, wie dieser QR-Code zu entschlüsseln sei, dass bürokratisch aber alles über die SBB-Im- mobilien-Bewirtschaftung in Bern laufe. Ebenfalls erfuhr ich, dass ich längst nicht der Einzige sei, den nachts an dieser Parkuhr schon Widerwärtiges ereilt hätte. Die in Bern angeforderte Nachzahlung betrug dann aber nicht 7 sondern 40 Franken und man hoffe bei der SBB, dass es sich dabei um ein «einmaliges Versehen» meinerseits gehandelt habe.

Nicht diese 40 Franken, sondern die sture Unterstellung, ich allein sei schuld an der versäumten Bezahlung an der Parkuhr, stiess nun aber sauer auf bei mir. Das pure Gegenteil zur millionenteuren Image-Werbung, wie «gut auf- gehoben und wohlfühlend» sich die Kunden bei der SBB doch wähnen dürfen!! Also überwies ich wohlfühlend die echt geschuldeten CHF 7.00. Den Rest überlasse ich gesundem Menschenverstand bei der SBB oder ansonsten dem Rechtsweg. Wo keine Schuld, kann bekanntlich auch keine Strafe sein, hatte ich schon eingangs meines Ius-Studiums an der Uni gelernt. Der Gemeinde Frick lege ich zudem noch ans Herz: Lasst auf Eurem Hoheitsgebiet nur Parkuhren zu, die auch bei Nacht problemlos von allen Benutzern bedient werden können!

MAXIMILIAN REIMANN, SBB-KUNDE, GIPF-OBERFRICK